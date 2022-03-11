"Ситимобил" объявил о прекращении своей деятельности

Акционеры сервиса "Ситимобил", который работает более чем в 80 городах РФ, приняли решение о прекращении деятельности компании. Об этом сообщили в пресс-службе организации, отметив при этом, что сервис каршеринга "Ситидрайв" продолжит работать.