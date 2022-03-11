"Ситимобил" объявил о прекращении своей деятельности
При этом в компании заверили что все обязательства перед сотрудниками и партнёрами будут выполнены в полном объёме.
Акционеры сервиса "Ситимобил", который работает более чем в 80 городах РФ, приняли решение о прекращении деятельности компании. Об этом сообщили в пресс-службе организации, отметив при этом, что сервис каршеринга "Ситидрайв" продолжит работать.
"Акционеры сервиса городской мобильности "Ситимобил" приняли решение о прекращении деятельности компании. Все обязательства перед сотрудниками и партнёрами будут выполнены в полном объёме в рамках действующего законодательства", — заверили в компании.
Напомним, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Кроме того, PepsiCo решила приостановить продажу напитков, а Starbucks сообщил о приостановке работы в РФ.
ТАСС / Артём Геодакян