В Петербурге архитекторы борются за признание Пулково-1 объектом культурного наследия

В Петербурге решается вопрос о включении терминала аэропорта Пулково-1 в список объектов культурного наследия. Эксперты считают, что построенное в 1973 году здание уникально и аналогов ему нет, пишет газета "Петербургский дневник".

"Сейчас идёт диалог с компанией, которая занимается развитием аэропорта Пулково (ООО "Воздушные ворота Северной столицы"), чтобы сохранить его в дальнейшем. Из общественных зданий той поры это самое значимое сооружение для города, не говоря уже о его уникальности для ленинградской и петербургской архитектуры", — пояснил вице-президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Михаил Мамошин.

Терминал был построен по проекту архитекторов Генриха Вланина, Жана Вержбицкого и Александра Жука. Уникальность сооружения в том, что его перекрытия держатся на пяти металлических столбах, каждый из которых образует световые фонари — "окна в небо", рассказал Евгений, сын архитектора Александра Жука. По его словам, такое конструктивное решение помогло уйти от большого числа колонн в зале аэропорта. Ещё один важный штрих в проекте — пандусы, которые условно разделили здание, чтобы развести потоки пассажиров прибывающих и улетающих. Отмечается, что сейчас аэровокзал немного видоизменён после реконструкции 2013 года.