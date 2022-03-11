Зеленский заявил, что Украина и Польша вытащат Европу из "пропасти"
Как отметил глава государства, задача Киева и Варшавы — остановить превращение Старого Света в жертву.
Президент Незалежной Владимир Зеленский заявил, что Европу из "пропасти" вытащат Украина и Польша. Об этом глава государства заявил в своём обращении к польскому правительству.
"Мы боремся вместе, у нас есть сила. Помните: вместе нас 90 миллионов, мы вместе можем всё. И это историческая миссия, историческая миссия Польши, историческая миссия Украины — быть лидерами, которые вместе вытащат Европу из этой пропасти, спасут от этой угрозы, остановят превращение Европы в жертву", — сказал Зеленский.
Также украинский лидер отметил, что Киев и Варшава "разделят победу с нашими братьями и сёстрами".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Евросоюз в "неверных" решениях по Украине. Он также пригрозил "ответом мира", после которого гумкоридоры понадобятся россиянам.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. В Минобороны РФ рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
ТАСС / Zuma