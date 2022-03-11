Депутат Госдумы Бородай заявил, что Зеленский намерен ввергнуть Украину в хаос

"Он рассчитывает на то, чтобы ввергнуть Украину в хаос. То есть это полная безжалостность по отношению к народу. Я не буду говорить, что это его народ. Но это полная безжалостность по отношению к этому народу, которым он все эти годы формально управлял", — пояснил Бородай.