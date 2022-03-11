Депутат Госдумы Бородай заявил, что Зеленский намерен ввергнуть Украину в хаос
Парламентарий отметил, что президент Украины планирует вовлечь в конфликт с Россией как можно больше участников, так как это выгодно его "западным хозяевам".
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Президент Украины Владимир Зеленский хочет ввергнуть собственную страну в хаос. Об этом сказал РИА "Новости" глава Союза добровольцев Донбасса, депутат Госдумы Александр Бородай.
"Он рассчитывает на то, чтобы ввергнуть Украину в хаос. То есть это полная безжалостность по отношению к народу. Я не буду говорить, что это его народ. Но это полная безжалостность по отношению к этому народу, которым он все эти годы формально управлял", — пояснил Бородай.
Как отметил депутат, президент Украины планирует вовлечь в конфликт с Россией как можно больше участников, так как это выгодно его "западным хозяевам". Бородай добавил, что украинская власть понимает, что проигрывает территорию, и поэтому действует сейчас по принципу "сгорел сарай — гори и хата".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Евросоюз в "неверных" решениях по Украине. Он также пригрозил "ответом мира", после которого гумкоридоры понадобятся россиянам.