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11 марта, 19:46

Депутат Госдумы Бородай заявил, что Зеленский намерен ввергнуть Украину в хаос

Парламентарий отметил, что президент Украины планирует вовлечь в конфликт с Россией как можно больше участников, так как это выгодно его "западным хозяевам".

<p>Обложка © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/Ca9vEYJgFEj/?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zelenskiy_official</a></p>

Обложка © Instagram / zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский хочет ввергнуть собственную страну в хаос. Об этом сказал РИА "Новости" глава Союза добровольцев Донбасса, депутат Госдумы Александр Бородай.

"Он рассчитывает на то, чтобы ввергнуть Украину в хаос. То есть это полная безжалостность по отношению к народу. Я не буду говорить, что это его народ. Но это полная безжалостность по отношению к этому народу, которым он все эти годы формально управлял", — пояснил Бородай.

Как отметил депутат, президент Украины планирует вовлечь в конфликт с Россией как можно больше участников, так как это выгодно его "западным хозяевам". Бородай добавил, что украинская власть понимает, что проигрывает территорию, и поэтому действует сейчас по принципу "сгорел сарай — гори и хата".

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Юлия Коновалова

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