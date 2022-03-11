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11 марта, 20:35

СК возбудил уголовное дело против бизнесмена, открывшего стрельбу в Домодедове

Подозреваемый при задержании получил ранение в плечо и был доставлен в больницу. Сейчас на месте происшествия работают криминалисты и следователи.

Кадры из квартиры бизнесмена, открывшего стрельбу в Домодедове. Видео © VK / ГСУ СК России по Московской области

Против бизнесмена, главы компании "Айсросс" Юрия Жорина, открывшего стрельбу в подмосковном Домодедове, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следствия, 11 марта Жорин разбил топором стекло в помещении, которое было устроено под рабочее место консьержа дома по улице Королёва. Женщина вызвала на место происшествия полицейских, однако мужчина начал им угрожать и закрылся в своей квартире, после чего начал стрелять из окна. При задержании он получил ранение в плечо и был доставлен в больницу.

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Момент нападения бизнесмена с топором на консьержку в Домодедове попал на видео

"Возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступлений <...> "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" <...> "Угроза применения насилия в отношении представителя власти" <...> и "Хулиганство с применением оружия", — говорится в сообщении ведомства.

В СК уточнили также, что сейчас на месте происшествия работают криминалисты и следователи, устанавливая обстоятельства инцидента. Проводится осмотр, будет назначен ряд экспертиз, а также проведены допросы.

Лайф узнал об арсенале бизнесмена, открывшего стрельбу по прохожим в Домодедове

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Как сообщалось ранее, бизнесмен Юрий Жорин напал с топором на консьержку днём 11 марта. Мужчина пришёл в ярость из-за того, что лавочки во дворе были покрашены в жёлто-синие цвета. Затем он открыл стрельбу из окна своей квартиры. По предварительным данным, пострадало два человека, в том числе сама консьержка. Позднее подозреваемый был задержан.

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Иван Косицын

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