Путин и Лукашенко договорились о поставках Минску современной военной техники

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе состоявшихся в Москве переговоров договорились о поставках Минску современной военной техники. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря белорусского лидера сообщает БелТА.

"Много внимания в ходе беседы уделили развитию военно-промышленного комплекса и обороны Союзного государства. В частности, договорились о поставках в ближайшее время Россией в Республику Беларусь самых современных образцов военной техники", — рассказал представитель президента Белоруссии.

Напомним, что Александр Лукашенко прилетел в Москву 11 марта, чтобы лично встретиться с Владимиром Путиным. В ходе встречи российский лидер сообщил о "позитивных сдвигах" в переговорах с Киевом. А Лукашенко привёз карты с планами нападения Украины на Белоруссию и заявил, что ВСУ могли бы атаковать его страну, если бы РФ не нанесла превентивный удар за шесть часов до планировавшейся операции.