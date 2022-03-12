Mir Pay предупредил пользователей о замедлениях в работе сервиса

Сервис "Мир" сообщил о неполадках в работе бесконтактной платёжной системы Mir Pay. Как говорится в заявлении компании, сбои связаны с большим количеством загрузок новых карт.

"Уважаемые клиенты, из-за большого количества загрузок новых карт в Mir Pay возможно замедление работы сервиса. Дополнительных действий по переподключению вашей карты предпринимать не нужно. Пожалуйста, зайдите в приложение позднее. В ближайшее время скорость работы карт в сервисе будет увеличена", — говорится в сообщении на сайте.