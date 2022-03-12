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11 марта, 21:15

Mir Pay предупредил пользователей о замедлениях в работе сервиса

Сообщается, что неполадки возникли из-за большого количества загрузок новых карт.

Сервис "Мир" сообщил о неполадках в работе бесконтактной платёжной системы Mir Pay. Как говорится в заявлении компании, сбои связаны с большим количеством загрузок новых карт.

"Уважаемые клиенты, из-за большого количества загрузок новых карт в Mir Pay возможно замедление работы сервиса. Дополнительных действий по переподключению вашей карты предпринимать не нужно. Пожалуйста, зайдите в приложение позднее. В ближайшее время скорость работы карт в сервисе будет увеличена", говорится в сообщении на сайте.

Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России

Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России

Ранее транснациональные корпорации Visa и Mastercard объявили о прекращении деятельности в России. Там пояснили, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться их системами в других странах, а иностранные карты перестанут работать на территории РФ. Сегодня в Национальной системе платёжных карт сообщили, что истекшие карты Visa и Mastercard автоматически перевыпустят на базе "Мир".

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ТАСС / Роман Пименов

Юлия Коновалова

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