Американский конгрессмен Исса: В США считают, что у Зеленского нет шансов

Американский конгрессмен Даррелл Исса весьма пренебрежительно высказался о президенте Украины Владимире Зеленском. В эфире телеканала Fox Business он заявил, что в нынешней ситуации украинские власти "быстро развалятся".

"К счастью, президент Зеленский не присутствует на наших секретных брифингах, где неоднократно говорилось, что у него нет шансов", — отметил Исса.

Кроме того, в беседе с телеведущим канала конгрессмен признал, что помощь Соединённых Штатов сейчас, по сути, не несёт реальной пользы для Украины. При этом Исса заметил, что считает нынешние санкции со стороны Вашингтона в отношении России неблагоразумными.