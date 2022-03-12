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11 марта, 21:43

Американский конгрессмен Исса: В США считают, что у Зеленского нет шансов

Законодатель также заметил, что считает нынешние антироссийские санкции со стороны Штатов неблагоразумными.

Американский конгрессмен Даррелл Исса весьма пренебрежительно высказался о президенте Украины Владимире Зеленском. В эфире телеканала Fox Business он заявил, что в нынешней ситуации украинские власти "быстро развалятся".

"К счастью, президент Зеленский не присутствует на наших секретных брифингах, где неоднократно говорилось, что у него нет шансов", — отметил Исса.

Кроме того, в беседе с телеведущим канала конгрессмен признал, что помощь Соединённых Штатов сейчас, по сути, не несёт реальной пользы для Украины. При этом Исса заметил, что считает нынешние санкции со стороны Вашингтона в отношении России неблагоразумными.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Евросоюз в "неверных" решениях по Украине. Он также пригрозил "ответом мира", после которого гумкоридоры понадобятся россиянам.

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ТАСС / AP / Michael Probst

Иван Косицын

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