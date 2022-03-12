Представитель Госдепа Прайс назвал условие для ослабления санкций против России
Поводом для различного рода ограничений в отношении Москвы стала военная "Операция Z" на Украине.
Соединённые Штаты, а также их союзники не ослабят санкционное давление в отношении РФ, пока российский лидер Владимир Путин не сменит свой курс касаемо конфликта на Украине. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
"Не будет никакого ослабления санкций или иных издержек, которые мы создаём и продолжим создавать для России, пока президент Путин не сменит курс", — отметил он.
Напомним, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий в онлайн-режиме.
ТАСС / Валерий Шарифулин