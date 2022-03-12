Представитель Госдепа Прайс назвал условие для ослабления санкций против России

Поводом для различного рода ограничений в отношении Москвы стала военная "Операция Z" на Украине.

Соединённые Штаты, а также их союзники не ослабят санкционное давление в отношении РФ, пока российский лидер Владимир Путин не сменит свой курс касаемо конфликта на Украине. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

"Не будет никакого ослабления санкций или иных издержек, которые мы создаём и продолжим создавать для России, пока президент Путин не сменит курс", — отметил он.