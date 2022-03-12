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11 марта, 22:35

WSJ: Байден лично запретил передачу польских истребителей МиГ-29 Украине

Решение американского лидера связано с тем, что он не желает провоцировать Россию и не намерен допустить эскалации, говорится в материале.

Президент США Джо Байден лично запретил передачу Украине боевых самолётов МиГ-29, принадлежащих Польше. Данное решение американский лидер принял, опасаясь эскалации ситуации, пишет газета The Wall Street Journal.

"Белый дом теперь подтверждает, что решение принималось на самом верху президентом Байденом, который наложил вето на доставку истребителей, чтобы не спровоцировать [президента РФ] Владимира Путина и не допустить эскалации", — уточняет издание.

Пентагон усомнился, что передача Украине МиГ-29 повысит её боеспособность

Пентагон усомнился, что передача Украине МиГ-29 повысит её боеспособность

Как ранее сообщал Лайф, Пентагон изначально не оценил идею Польши вовлечь НАТО в передачу МиГ-29 Украине. В Минобороны США считают, что такая схема "создаст серьёзные обеспокоенности для всего альянса". Варшава же не готова решиться на самостоятельную отправку боевых машин Киеву.

До этого власти Польши опровергли информацию о возможных поставках Украине истребителей МиГ-29 и Су-25 взамен на американские F-16. Затем они заявили о готовности передать самолёты в распоряжение США на базе НАТО в Германии. Президент Украины Владимир Зеленский же на фоне российской военной "Операции Z" продолжает требовать от Запада поставок боевых самолётов или средств противовоздушной обороны. Такое вооружение самой Украины российские войска быстро уничтожают.

Псаки объяснила сбоем связи разные заявления по поводу передачи МиГ-29 Украине

Псаки объяснила сбоем связи разные заявления по поводу передачи МиГ-29 Украине

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ТАСС / AP / Patrick Semansky

Иван Косицын

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