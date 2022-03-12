WSJ: Байден лично запретил передачу польских истребителей МиГ-29 Украине

Решение американского лидера связано с тем, что он не желает провоцировать Россию и не намерен допустить эскалации, говорится в материале.

Президент США Джо Байден лично запретил передачу Украине боевых самолётов МиГ-29, принадлежащих Польше. Данное решение американский лидер принял, опасаясь эскалации ситуации, пишет газета The Wall Street Journal.

"Белый дом теперь подтверждает, что решение принималось на самом верху президентом Байденом, который наложил вето на доставку истребителей, чтобы не спровоцировать [президента РФ] Владимира Путина и не допустить эскалации", — уточняет издание.

Как ранее сообщал Лайф, Пентагон изначально не оценил идею Польши вовлечь НАТО в передачу МиГ-29 Украине. В Минобороны США считают, что такая схема "создаст серьёзные обеспокоенности для всего альянса". Варшава же не готова решиться на самостоятельную отправку боевых машин Киеву.