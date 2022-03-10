Пентагон усомнился, что передача Украине МиГ-29 повысит её боеспособность

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил в разговоре своему польскому коллеге, что ведомство не хочет участвовать в схеме по передаче истребителей Киеву.

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил в разговоре своему польскому коллеге Мариушу Блащаку, что США не поддерживают идею Варшавы о передаче Киеву истребителей МиГ-29 через базу США в Германии. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.

"Министр Остин поблагодарил [польского] министра за готовность Польши продолжать искать способы оказания помощи Украине, но подчеркнул, что мы не поддерживаем передачу дополнительных истребителей ВВС Украины в данный момент и в связи с этим не хотим видеть их у нас на хранении", — сказал Джон Кёрби.

Передача Украине дополнительных самолётов, по мнению Вашингтона, значительно не изменит эффективность действий ВВС страны против России. Кроме того, власти США пришли к выводу, что передача МиГ-29 Украине в нынешних условиях может быть воспринята Москвой как эскалационный шаг, что может "увеличить перспективы военной эскалации с НАТО", подчеркнул Кёрби.

Как ранее сообщал Лайф, Пентагон изначально не оценил идею Польши вовлечь НАТО в передачу МиГ-29 Украине. В Минобороны США считают, что такая схема "создаст серьёзные обеспокоенности для всего альянса". Варшава же не готова решиться на самостоятельную отправку боевых машин Киеву.