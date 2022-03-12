Экономист Чирков назвал цель национализации иностранных предприятий

"Национализация предприятия — это переход права собственности от бывшего владельца к государству. В связи с нынешней ситуацией такой вариант может быть связан с тем, что бывший собственник прекращает деятельность на территории страны, а активы должны продолжать работу, приносить прибыль, создавать занятость", — объяснил экономист.

По словам эксперта, действия властей обусловлены желанием заставить иностранные компании не уходить с российского рынка. Так, условия, в которые попадают собственники, направлены на то, чтобы им было выгоднее оставаться в России, так как при уходе появятся очень высокие издержки. Чирков отметил, что переход предприятий к новым владельцам — это не самоцель. Но если же такие случаи будут, то многие российские организации будут рады завладеть иностранными активами и работать.