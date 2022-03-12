Экономист Чирков назвал цель национализации иностранных предприятий
Эксперт отметил, что российские власти делают так, чтобы собственникам было выгоднее оставаться в РФ, а при уходе они бы получали очень высокие издержки.
Активы иностранных компаний должны продолжать работу и приносить прибыль, создавая занятость, поэтому идея национализировать их сегодня широко обсуждается российскими властями. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал экономист Максим Чирков.
"Национализация предприятия — это переход права собственности от бывшего владельца к государству. В связи с нынешней ситуацией такой вариант может быть связан с тем, что бывший собственник прекращает деятельность на территории страны, а активы должны продолжать работу, приносить прибыль, создавать занятость", — объяснил экономист.
По словам эксперта, действия властей обусловлены желанием заставить иностранные компании не уходить с российского рынка. Так, условия, в которые попадают собственники, направлены на то, чтобы им было выгоднее оставаться в России, так как при уходе появятся очень высокие издержки. Чирков отметил, что переход предприятий к новым владельцам — это не самоцель. Но если же такие случаи будут, то многие российские организации будут рады завладеть иностранными активами и работать.
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