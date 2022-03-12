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11 марта, 23:30

Захарова опровергла заявление Киева об угрозе от Чернобыльской АЭС

По её словам, подобные вбросы исходят в том числе и от Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала вбросами и дезинформацией заявления Украины о том, что Чернобыльская атомная электростанция якобы представляет опасность после её перехода под контроль российских войск.

"В последнее время представители киевского режима, в том числе Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, сделали ряд информационных вбросов по поводу ситуации вокруг Чернобыльской атомной электростанции. Они не соответствуют действительности и являются дезинформацией", — отметила дипломат.

Замглавы Минэнерго РФ: Чернобыльская АЭС обеспечена электроэнергией

Замглавы Минэнерго РФ: Чернобыльская АЭС обеспечена электроэнергией

Ранее стало известно, что украинские националисты нанесли удар по подстанции, питающей Чернобыльскую АЭС. Замглавы Минобороны РФ Николай Панков заявил, что Киев всячески уклоняется от каких-либо ремонтно-восстановительных работ.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Юлия Коновалова

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