Захарова опровергла заявление Киева об угрозе от Чернобыльской АЭС

По её словам, подобные вбросы исходят в том числе и от Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала вбросами и дезинформацией заявления Украины о том, что Чернобыльская атомная электростанция якобы представляет опасность после её перехода под контроль российских войск.

"В последнее время представители киевского режима, в том числе Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, сделали ряд информационных вбросов по поводу ситуации вокруг Чернобыльской атомной электростанции. Они не соответствуют действительности и являются дезинформацией", — отметила дипломат.