Захарова опровергла заявление Киева об угрозе от Чернобыльской АЭС
По её словам, подобные вбросы исходят в том числе и от Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала вбросами и дезинформацией заявления Украины о том, что Чернобыльская атомная электростанция якобы представляет опасность после её перехода под контроль российских войск.
"В последнее время представители киевского режима, в том числе Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, сделали ряд информационных вбросов по поводу ситуации вокруг Чернобыльской атомной электростанции. Они не соответствуют действительности и являются дезинформацией", — отметила дипломат.
Ранее стало известно, что украинские националисты нанесли удар по подстанции, питающей Чернобыльскую АЭС. Замглавы Минобороны РФ Николай Панков заявил, что Киев всячески уклоняется от каких-либо ремонтно-восстановительных работ.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ