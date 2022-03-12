Небензя опроверг заявление о том, что роддом Мариуполя попал под ракетный удар

Москву возмущает гнусная, грязная кампания очернения российских военных, которых обвиняют в преднамеренных атаках на гражданские объекты, отметил постпред РФ при ООН.

Фотографии из роддома Мариуполя чётко показывают, что данный объект не мог быть подвергнут ракетному или бомбовому удару, поскольку в таком случае повреждения здания были бы гораздо более серьёзными. Такое мнение высказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Роддом № 1 Мариуполя стал нарицательным в этом отношении. <...> Вы видели фотографии якобы разрушенного бомбой или ракетой роддома? Они у меня есть. На них видно здание без окон, но не разрушенное. Вы можете представить себе, что должно было случиться со зданием, которое было подвергнуто бомбовому или ракетному удару, и с теми, кто находился внутри?" — сказал он, выступая на созванном по инициативе РФ заседании Совбеза ООН.