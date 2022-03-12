Небензя опроверг заявление о том, что роддом Мариуполя попал под ракетный удар
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Обложка © ТАСС / AP / Seth Wenig
Москву возмущает гнусная, грязная кампания очернения российских военных, которых обвиняют в преднамеренных атаках на гражданские объекты, отметил постпред РФ при ООН.
Фотографии из роддома Мариуполя чётко показывают, что данный объект не мог быть подвергнут ракетному или бомбовому удару, поскольку в таком случае повреждения здания были бы гораздо более серьёзными. Такое мнение высказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Роддом № 1 Мариуполя стал нарицательным в этом отношении. <...> Вы видели фотографии якобы разрушенного бомбой или ракетой роддома? Они у меня есть. На них видно здание без окон, но не разрушенное. Вы можете представить себе, что должно было случиться со зданием, которое было подвергнуто бомбовому или ракетному удару, и с теми, кто находился внутри?" — сказал он, выступая на созванном по инициативе РФ заседании Совбеза ООН.
Кроме того, Небензя обратил внимание на фото внутри здания роддома, где, по его словам, "демонстрируется беспорядок, перевёрнутая мебель", однако при этом стоят нетронутые стулья. Дипломат также подчеркнул, что, судя по снимкам воронки, образовавшейся возле здания, появиться она могла только в результате взрыва заложенной в грунт мины. Он добавил, что Москву возмущает гнусная, грязная кампания очернения российских военных, которых обвиняют в преднамеренных атаках на гражданские объекты.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что якобы обстрелянный родильный дом в Мариуполе на самом деле был базой батальона "Азов". А девушка, снятая в роли жертвы обстрела, оказалась бьюти-блогером, сыгравшим на кадрах "беременную". Также в Минобороны объяснили, почему "авиаудар" по Мариуполю — это срежиссированная провокация. Внешние и внутренние повреждения здания подтверждают, что всё это — постановка, призванная ввести в заблуждение массовую непрофессиональную аудиторию Европы и США, отметил генерал-майор Игорь Конашенков.