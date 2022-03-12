Украина начала работы по восстановлению внешнего электроснабжения ЧАЭС
Специалисты уже отремонтировали одну секцию, однако внешнее электроснабжение всё ещё не функционирует, что указывает на наличие повреждений на других участках.
Украинская сторона начала ремонтные работы на повреждённых линиях электропередачи, чтобы вернуть к работе внешнее электроснабжение Чернобыльской АЭС. Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ.
"Украина уведомила МАГАТЭ, что технические специалисты приступили к ремонту повреждённых линий электропередачи, пытаясь восстановить внешнее электроснабжение территории Чернобыльской АЭС, находящейся под контролем российских военных, которое было полностью отключено ранее на этой неделе", — отмечается в заявлении организации.
Уточняется, что украинские специалисты уже сумели отремонтировать одну секцию, однако внешнее электроснабжение всё ещё не функционирует, что говорит о повреждениях на других участках сети. Отмечается, что восстановительные работы продолжатся, несмотря на "сложную ситуацию за пределами АЭС".
Ранее стало известно, что украинские националисты нанесли удар по подстанции, питающей Чернобыльскую АЭС, территорию которой российские военные взяли под контроль в конце февраля. Сообщалось, что российские десантники и украинские военнослужащие батальона охраны станции договорились о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага. Лайф следит за развитием событий в онлайн-режиме.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ