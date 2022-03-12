Украина начала работы по восстановлению внешнего электроснабжения ЧАЭС

Специалисты уже отремонтировали одну секцию, однако внешнее электроснабжение всё ещё не функционирует, что указывает на наличие повреждений на других участках.

Украинская сторона начала ремонтные работы на повреждённых линиях электропередачи, чтобы вернуть к работе внешнее электроснабжение Чернобыльской АЭС. Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ.

"Украина уведомила МАГАТЭ, что технические специалисты приступили к ремонту повреждённых линий электропередачи, пытаясь восстановить внешнее электроснабжение территории Чернобыльской АЭС, находящейся под контролем российских военных, которое было полностью отключено ранее на этой неделе", — отмечается в заявлении организации.