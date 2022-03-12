Украина начала работы по восстановлению внешнего электроснабжения ЧАЭС

Украинская сторона начала ремонтные работы на повреждённых линиях электропередачи, чтобы вернуть к работе внешнее электроснабжение Чернобыльской АЭС. Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ.

"Украина уведомила МАГАТЭ, что технические специалисты приступили к ремонту повреждённых линий электропередачи, пытаясь восстановить внешнее электроснабжение территории Чернобыльской АЭС, находящейся под контролем российских военных, которое было полностью отключено ранее на этой неделе", — отмечается в заявлении организации.