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12 марта, 00:35

Байден пригрозил России третьей мировой войной в случае угрозы НАТО

Как уточнил глава Белого дома, он уже отправил 12 тысяч военных в приграничные зоны — в Латвию, Эстонию и Румынию.

Президент США Джо Байден пригрозил России третьей мировой войной в случае шагов, угрожающих НАТО. Об этом американский лидер заявил на конференции Демократической партии.

Как уточнил глава Белого дома, он уже отправил 12 тысяч военных в приграничные с РФ зоны — в Латвию, Эстонию и Румынию.

"Потому что, если будет хоть одно движение, гарантирую, мы ответим. И будет третья мировая война", — сказал глава государства.

Байден: США не будут воевать с РФ на Украине, это грозило бы третьей мировой

Байден: США не будут воевать с РФ на Украине, это грозило бы третьей мировой

Ранее Байден заявил, что США не будут воевать с Россией на Украине. Тем не менее, как он утверждает, Штаты намерены защищать территории НАТО с полной мощью. В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал не допустить превращения спецоперации на Украине в войну Североатлантического альянса с Россией. Такое развитие событий обернётся большими человеческими жертвами, убеждён он.

WSJ: Байден лично запретил передачу польских истребителей МиГ-29 Украине

WSJ: Байден лично запретил передачу польских истребителей МиГ-29 Украине

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ТАСС / AP / Patrick Semansky

Иван Косицын

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