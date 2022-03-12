Байден пригрозил России третьей мировой войной в случае угрозы НАТО

Президент США Джо Байден пригрозил России третьей мировой войной в случае шагов, угрожающих НАТО. Об этом американский лидер заявил на конференции Демократической партии.

Как уточнил глава Белого дома, он уже отправил 12 тысяч военных в приграничные с РФ зоны — в Латвию, Эстонию и Румынию.

"Потому что, если будет хоть одно движение, гарантирую, мы ответим. И будет третья мировая война", — сказал глава государства.