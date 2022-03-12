Байден пригрозил России третьей мировой войной в случае угрозы НАТО
Как уточнил глава Белого дома, он уже отправил 12 тысяч военных в приграничные зоны — в Латвию, Эстонию и Румынию.
Президент США Джо Байден пригрозил России третьей мировой войной в случае шагов, угрожающих НАТО. Об этом американский лидер заявил на конференции Демократической партии.
Как уточнил глава Белого дома, он уже отправил 12 тысяч военных в приграничные с РФ зоны — в Латвию, Эстонию и Румынию.
"Потому что, если будет хоть одно движение, гарантирую, мы ответим. И будет третья мировая война", — сказал глава государства.
Ранее Байден заявил, что США не будут воевать с Россией на Украине. Тем не менее, как он утверждает, Штаты намерены защищать территории НАТО с полной мощью. В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал не допустить превращения спецоперации на Украине в войну Североатлантического альянса с Россией. Такое развитие событий обернётся большими человеческими жертвами, убеждён он.
ТАСС / AP / Patrick Semansky