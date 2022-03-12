США позволят своим гражданам оказывать гуманитарную помощь ДНР и ЛНР

Лицензия будет включать деятельность, направленную на удовлетворение базовых человеческих потребностей, построение демократии, развитие системы образования, защиту окружающей среды.

США разрешат своим гражданам оказывать гуманитарную поддержку Луганской и Донецкой народным республикам, сделав исключение из санкций. Соответствующая информация опубликована на сайте Минфина страны.

Как сообщается, американцы смогут поддерживать гуманитарные усилия в ЛНР и ДНР, например экспортировать сельскохозяйственные и медицинские товары. Также жителям штатов разрешат помогать в борьбе с коронавирусом, осуществлять личные денежные переводы, почтовые и интернет-услуги.