ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 марта 2022, 01:23

США позволят своим гражданам оказывать гуманитарную помощь ДНР и ЛНР

Лицензия будет включать деятельность, направленную на удовлетворение базовых человеческих потребностей, построение демократии, развитие системы образования, защиту окружающей среды.

США разрешат своим гражданам оказывать гуманитарную поддержку Луганской и Донецкой народным республикам, сделав исключение из санкций. Соответствующая информация опубликована на сайте Минфина страны.

Как сообщается, американцы смогут поддерживать гуманитарные усилия в ЛНР и ДНР, например экспортировать сельскохозяйственные и медицинские товары. Также жителям штатов разрешат помогать в борьбе с коронавирусом, осуществлять личные денежные переводы, почтовые и интернет-услуги.

Уточняется, что лицензия будет включать гуманитарную деятельность, направленную на удовлетворение базовых человеческих потребностей, построение демократии, а также развитие системы образования, поддержку некоммерческих проектов, защиту окружающей среды и ресурсов.

Российский фонд мира в Петербурге призывает поучаствовать в сборе гумпомощи детям Донбасса
Российский фонд мира в Петербурге призывает поучаствовать в сборе гумпомощи детям Донбасса

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.

BannerImage

ТАСС / Сергей Фадеичев

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • гуманитарнаяпомощь
  • США
  • Мировая политика
  • Мировая экономика
  • Политика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar