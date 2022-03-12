США позволят своим гражданам оказывать гуманитарную помощь ДНР и ЛНР
Лицензия будет включать деятельность, направленную на удовлетворение базовых человеческих потребностей, построение демократии, развитие системы образования, защиту окружающей среды.
США разрешат своим гражданам оказывать гуманитарную поддержку Луганской и Донецкой народным республикам, сделав исключение из санкций. Соответствующая информация опубликована на сайте Минфина страны.
Как сообщается, американцы смогут поддерживать гуманитарные усилия в ЛНР и ДНР, например экспортировать сельскохозяйственные и медицинские товары. Также жителям штатов разрешат помогать в борьбе с коронавирусом, осуществлять личные денежные переводы, почтовые и интернет-услуги.
Уточняется, что лицензия будет включать гуманитарную деятельность, направленную на удовлетворение базовых человеческих потребностей, построение демократии, а также развитие системы образования, поддержку некоммерческих проектов, защиту окружающей среды и ресурсов.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / Сергей Фадеичев