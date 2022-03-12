Премьер Израиля Бенет предложил Зеленскому прекратить боевые действия
Однако в администрации украинского лидера такое предложение было воспринято негативно.
Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому принять предложение Владимира Путина о прекращении боевых действий. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
Как сообщается, такой совет Бенет дал украинскому лидеру во время телефонного разговора. Однако в администрации Зеленского предложение было воспринято негативно.
"Бенет, по сути дела, предлагает нам сдаться, чего мы не собираемся делать", — отметили в офисе Зеленского.
Как уточняется, представитель израильского премьера назвал эту информацию недостоверной, так как премьер-министр не намерен давать Зеленскому каких-либо рекомендаций или советов по текущей ситуации.
Лайф сообщал, что 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Президент РФ отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / AP