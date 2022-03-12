Премьер Израиля Бенет предложил Зеленскому прекратить боевые действия

Однако в администрации украинского лидера такое предложение было воспринято негативно.

Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому принять предложение Владимира Путина о прекращении боевых действий. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Как сообщается, такой совет Бенет дал украинскому лидеру во время телефонного разговора. Однако в администрации Зеленского предложение было воспринято негативно.

"Бенет, по сути дела, предлагает нам сдаться, чего мы не собираемся делать", — отметили в офисе Зеленского.