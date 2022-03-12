Пользователи Сети раскрыли 10 признаков, по которым можно определить, что человека воспитали тираны

"У человека точно были жёсткие родители, если он всегда уверен, что мешает другим и создаёт им проблемы. А ещё когда такие люди эмоционально и социально закрыты: их очень сложно разговорить и т.д.", — BriefDeep14.

"Когда они рассказывают ужасающие истории, преподнося их в формате "смешных историй из детства", — echo_birch

"Они помешаны на контроле. Они выросли в хаосе (может, родители были алкоголиками, были зависимы от азартных игр или ещё что), и теперь они всегда должны держать руку на пульсе, чтобы, если что, предотвратить какую-то непредвиденную катастрофу", — RaptureInRed.

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"Они всегда пытаются выяснить у других, что сделали не так, что им делать дальше и как нужно поступать "правильно". А ещё могут менять собственную точку зрения в зависимости от того, с кем говорят", — Shopping_Acrobatic.

"Они не открываются людям и не любят делиться чем-то личным, потому что по их опыту это всегда будет использовано против них", — Oddant1.

"Они никогда не говорят о своих интересах, о том, что нравится именно им, потому что родители никогда не проявляли к ним интереса или принижали их за это", — WyvernChaser.

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"Они не понимают простых жестов доброты. Моему мужу потребовалось много времени, чтобы понять, что моим родителям просто нравилось дарить людям маленькие подарки и что-то для них делать. Он был уверен, что так они пытались оскорбить нас или конкретно его, заставить чувствовать себя некомпетентными. Но нет, они просто проявляли заботу", — coffeecakesupernova.

"Они слишком стараются угодить всем подряд и боятся ставить себя на первое место. Как по мне, это самая печальная черта, потому что ею пользуются насильники. Если бы только эти ужасные родители знали о том, что таким воспитанием буквально готовят своих детей стать жертвами насилия", — ToilAndTummyTrouble.

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"Они не способны привязываться к другим. Всё из-за того, что выросли в среде, где такие привязанности были исключительно негативными и приводили к чему-то плохому", — bozimthecalm.