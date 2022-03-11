Бузова и Самойлова попрощались с подписчиками, устроив поминки по Instagram

Роскомнадзор сообщил, что доступ к "Инстаграму" на территории России будет ограничен. Причиной тому — отмена запрета на призывы к насилию в отношении российских военнослужащих. Ещё задолго до официального уведомления ведомства звёзды российского шоубиза и медийные личности поспешили организовать себе запасные аэродромы. Теперь же, когда точно ясно, что нормально Instagram работать не будет, блогеры прощаются с подписчиками, которые на протяжении многих лет преданно следили за их жизнью, были рядом и в грустные моменты, и в радостные.

Ольга Бузова попрощалась с фолловерами в "Инстаграме"

"Сейчас пишу пост и плачу 😭 надеюсь, это всё неправда и мы останемся тут… Но всё же… чтобы не терять меня, у меня есть мой ТГ, ссылка в шапке и сториз. И мой официальный VK 💙, который я веду ещё со школы… Сохраняйте и лучше подпишитесь, чтобы у нас не смогли отнять друг друга 🙏🏻 Ваша Бу 👸🏼❤️ навсегда ♾", — сообщает подписчикам Ольга Бузова.

Ольга Бузова попрощалась с подписчиками в "Инстаграме". Скриншот © Instagram / buzova86

Понять печаль Оли можно: на рекламе в "Инсте" она зарабатывала кругленькие суммы. В октябре 2020-го звезда вошла в Книгу рекордов России. Её отметили за самое большое количество подписчиков на территории РФ и СНГ и как самую влиятельную девушку, имеющую наибольшее число фолловеров в "Инстаграме". Тогда на Бузову было подписано 22 млн аккаунтов, сейчас, в марте 2022-го, — 23,3 млн.

Оксана Самойлова и поминки по Instagram

"Из телеги (мессенджер Telegram. — Прим. Лайфа) мы с вами уже разберёмся, куда двигаться дальше. Но я, честно говоря, буду скучать по "Инстаграму", а вы? <...> 10 лет я вела "Инстаграм", вы были со мной все эти 10 лет, вы у меня были самой-самой активной аудиторией вообще среди всего русскоязычного "Инстаграма", и я вам очень за это благодарна. Спасибо! Я надеюсь, что мы ещё увидимся", — заметила Оксана Самойлова, отправив подписчикам воздушный поцелуй.

Оксана Самойлова будет скучать по "Инстаграму". Видео из сториз © Instagram / samoylovaoxana

Не отстаёт от инста-див и главная бабушка российского сегмента "Инстаграма" — мама рэпера Тимати Симона. Она выложила весёлый ролик под песню "А нам всё равно" и поблагодарила подписчиков за адекватность. А ещё написала:

"Мы переживали и не такие времена! Выдюжим и снова будем вместе! Не теряйтесь, люблю людей независимо от национальности и не перестану! А пока улыбнитесь, кто сможет", — приободрила Симона фолловеров.

Мама Тимати Симона прощается с подписчиками в "Инсте". Видео © Instagram / simona280