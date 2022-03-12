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12 марта, 01:56

Терапевт Кузьменко дал рекомендации, как избежать упадка сил при резком похолодании

Врач отметил, что при дискомфорте из-за смены погоды таблетки не помогут, поэтому лучшее средство от подобных недомоганий — здоровый образ жизни.

Переход от весенней погоды к морозу и ветру нередко отрицательно влияет на здоровье человека. В таких условиях может возникнуть головная боль, слабость, ощущение разбитости. Как избежать упадка сил при резкой смене температуры воздуха на улице, объяснил врач-терапевт Филипп Кузьменко.

"У нас весна постепенно сменяет зиму, что может отражаться на самочувствии людей. Не нужно из-за этого отчаиваться, поскольку такие проблемы для продолжительности жизни не опасны. Самочувствие меняется ото дня ко дню. Бывает, что сегодня вы проснулись и вам не очень хорошо, но это не значит, что вы больны. Скорее всего, завтра вам будет лучше", — заявил Кузьменко в интервью радио Sputnik.

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Врач добавил, что при дискомфорте из-за смены погоды таблетки не помогут. Лучшее средство от подобных недомоганий — здоровый образ жизни. Например, можно заняться физкультурой, отрегулировать режим сна, перейти на правильное питание.

Ранее Лайф писал, что повышенная усталость в конце зимы связана с депрессией и неумением сопротивляться стрессам, а погода лишь усиливает тревожное состояние, но дело не только в дефиците витаминов.

Обложка ©

Pixabay

Юлия Коновалова

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