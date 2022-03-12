Терапевт Кузьменко дал рекомендации, как избежать упадка сил при резком похолодании

Переход от весенней погоды к морозу и ветру нередко отрицательно влияет на здоровье человека. В таких условиях может возникнуть головная боль, слабость, ощущение разбитости. Как избежать упадка сил при резкой смене температуры воздуха на улице, объяснил врач-терапевт Филипп Кузьменко.

"У нас весна постепенно сменяет зиму, что может отражаться на самочувствии людей. Не нужно из-за этого отчаиваться, поскольку такие проблемы для продолжительности жизни не опасны. Самочувствие меняется ото дня ко дню. Бывает, что сегодня вы проснулись и вам не очень хорошо, но это не значит, что вы больны. Скорее всего, завтра вам будет лучше", — заявил Кузьменко в интервью радио Sputnik.