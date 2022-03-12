Ювелирная работа: Минобороны РФ показало видео уничтожения украинской БМП снарядом "Краснополь"

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Ранее Лайф сообщал, что ВС РФ за время "Операции Z" уничтожили 2911 военных объектов Украины. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, среди них 97 самолётов, 141 зенитный ракетный комплекс ПВО, 986 танков и других боевых бронированных машин. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.