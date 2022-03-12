Ювелирная работа: Минобороны РФ показало видео уничтожения украинской БМП снарядом "Краснополь"
Как отметили в ведомстве, артиллерийский боеприпас наводится по лазерному лучу, а значит обеспечивает высокую точность.
Уничтожение украинской БМП снарядом "Краснополь". Видео © Минобороны РФ
Министерство обороны России опубликовало видео объективного контроля уничтожения боевой машины пехоты ВСУ на оборудованной огневой позиции в селе Липовка Киевской области с помощью снаряда "Краснополь".
"Высокоточный артиллерийский боеприпас, наводимый по лазерному лучу, с ювелирной точностью поражает бронированный объект, уничтожив огневую позицию ВСУ", — отметили в оборонном ведомстве.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Ранее Лайф сообщал, что ВС РФ за время "Операции Z" уничтожили 2911 военных объектов Украины. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, среди них 97 самолётов, 141 зенитный ракетный комплекс ПВО, 986 танков и других боевых бронированных машин. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
Минобороны РФ