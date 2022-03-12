Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Бумага"

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту петербургского издания "Бумага" за нарушения. Об этом говорят данные сервиса ведомства для проверки блокировки сайтов и их страниц в Интернете.

Доступ к ресурсу был закрыт в связи с распространением "заведомо ложной общественно значимой информации", пояснили ранее в РКН. При попытке открыть сайт издания в России теперь появляется надпись "Не удаётся получить доступ к сайту. Соединение сброшено".