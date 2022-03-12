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12 марта, 08:14

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Бумага"

Теперь при попытке открыть страницу новостного ресурса появляется надпись "Не удаётся получить доступ к сайту. Соединение сброшено".

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту петербургского издания "Бумага" за нарушения. Об этом говорят данные сервиса ведомства для проверки блокировки сайтов и их страниц в Интернете.

Доступ к ресурсу был закрыт в связи с распространением "заведомо ложной общественно значимой информации", пояснили ранее в РКН. При попытке открыть сайт издания в России теперь появляется надпись "Не удаётся получить доступ к сайту. Соединение сброшено".

Меры приняты: Когда заблокируют Instagram и Whatsapp

Меры приняты: Когда заблокируют Instagram и Whatsapp

Ранее Лайф писал, что компания Meta признала, что разрешила в соцсетях Facebook и Instagram призывы к насилию против военных России. Кроме того, там решили не удалять в ряде стран воззвания к смерти российских руководителей и разрешить восхваление националистического украинского полка "Азов". Генпрокуратура потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность. Позже Роскомнадзор объявил о решении ограничить доступ к "Инстаграму", которым владеет компания.

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Pexels

Александра Васильева

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