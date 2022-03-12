ВС России за сутки сбили в воздухе пять украинских БПЛА и ракету "Точка-У"

Кроме того, были поражены три зенитных ракетных комплекса "Бук М-1", восемь пунктов управления и узлов связи, пять складов боеприпасов и ГСМ.

Российская авиация и противовоздушная оборона ВКС РФ в ходе спецоперации на Украине за сутки сбили пять беспилотников и одну тактическую ракету. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Сбито в воздухе пять беспилотных летательных аппаратов, из них два "Байрактара ТБ-2", и одна тактическая ракета "Точка-У", — сообщил он.

Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России за сутки поразила 145 объектов Вооружённых сил Украины, среди которых три зенитных ракетных комплекса "Бук М-1", восемь пунктов управления и узлов связи, пять складов боеприпасов и ГСМ, а также 78 мест скопления боевой техники.