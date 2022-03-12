ВС России за сутки сбили в воздухе пять украинских БПЛА и ракету "Точка-У"
Кроме того, были поражены три зенитных ракетных комплекса "Бук М-1", восемь пунктов управления и узлов связи, пять складов боеприпасов и ГСМ.
Российская авиация и противовоздушная оборона ВКС РФ в ходе спецоперации на Украине за сутки сбили пять беспилотников и одну тактическую ракету. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Сбито в воздухе пять беспилотных летательных аппаратов, из них два "Байрактара ТБ-2", и одна тактическая ракета "Точка-У", — сообщил он.
Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России за сутки поразила 145 объектов Вооружённых сил Украины, среди которых три зенитных ракетных комплекса "Бук М-1", восемь пунктов управления и узлов связи, пять складов боеприпасов и ГСМ, а также 78 мест скопления боевой техники.
Ранее Лайф сообщал, что ВС России вывели из строя главный центр радиоразведки ВСУ в Броварах, а также уничтожили 123 БПЛА, 1127 танков и других боевых бронированных машин, 423 орудия полевой артиллерии и миномёта.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Ранее Минобороны РФ показало видео уничтожения боевыми вертолётами Ка-52 бронетехники ВСУ. В ведомстве уточнили, что для ликвидации объектов российские военные применили управляемые и неуправляемые авиационные ракеты. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.