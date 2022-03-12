ВС России уничтожили почти 3500 военных объектов Украины

Войска вышли к Новодонецкому, Новомайорскому, Павловке и продолжают наступление.

Российские ВС уничтожили 3491 объект украинской военной инфраструктуры с начала специальной операции по защите Донбасса. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Уничтожено 123 беспилотных летательных аппарата, 1127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномёта, 934 единицы специальной военной автомобильной техники", — отметил генерал-майор.