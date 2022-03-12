ВС России уничтожили почти 3500 военных объектов Украины
Войска вышли к Новодонецкому, Новомайорскому, Павловке и продолжают наступление.
Российские ВС уничтожили 3491 объект украинской военной инфраструктуры с начала специальной операции по защите Донбасса. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Уничтожено 123 беспилотных летательных аппарата, 1127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномёта, 934 единицы специальной военной автомобильной техники", — отметил генерал-майор.
Помимо этого ВС РФ было уничтожено 78 массовых скоплений боевой техники ВСУ, восемь узлов связи и три ЗРК.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.
Минобороны РФ