Войска России за сутки продвинулись на 21 км в ходе "Операции Z"

Армия вышла к населённым пунктам Новодонецкое, Новомайорское и Павловка. Наступление на широком фронте смежными флангами продолжается.

За прошедшие сутки военные ДНР продвинулись в глубину на девять километров и взяли под контроль два населённых пункта. При этом продвижение Вооружённых сил РФ составило 21 километр. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России — генерал-майор Игорь Конашенков.

"Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики при огневой поддержке российских Вооружённых сил продолжили наступательные действия, взяли под контроль населённые пункты Валерьяновка и Зелёный Гай, блокировали Новоандреевку с юга и востока", — сказал он.