Войска России за сутки продвинулись на 21 км в ходе "Операции Z"

За прошедшие сутки военные ДНР продвинулись в глубину на девять километров и взяли под контроль два населённых пункта. При этом продвижение Вооружённых сил РФ составило 21 километр. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Подразделения народной милиции Донецкой народной республики при огневой поддержке российских Вооружённых сил продолжили наступательные действия, взяли под контроль населённые пункты Валерьяновка и Зелёный Гай, блокировали Новоандреевку с юга и востока", — сказал он.