Войска России за сутки продвинулись на 21 км в ходе "Операции Z"
Армия вышла к населённым пунктам Новодонецкое, Новомайорское и Павловка. Наступление на широком фронте смежными флангами продолжается.
За прошедшие сутки военные ДНР продвинулись в глубину на девять километров и взяли под контроль два населённых пункта. При этом продвижение Вооружённых сил РФ составило 21 километр. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России — генерал-майор Игорь Конашенков.
"Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики при огневой поддержке российских Вооружённых сил продолжили наступательные действия, взяли под контроль населённые пункты Валерьяновка и Зелёный Гай, блокировали Новоандреевку с юга и востока", — сказал он.
В свою очередь, российская армия вышла к населённым пунктам Новодонецкое, Новомайорское и Павловка, войска продолжают наступление на широком фронте смежными флангами, отметил Конашенков. По его словам, подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики взяли под контроль населённые пункты Суровцевка, Щедрищево и Житловка, блокировали Рубежное. За сутки войска ЛНР продвинулись на шесть километров.
Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Ранее Лайф сообщал, что Минобороны опубликовало карту перешедших под контроль России и ДНР территорий в ходе спецоперации. Так, группировка войск республики при огневой поддержке ВС РФ вышла к Новоандреевке и Кирилловке и блокировала Благодатное. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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