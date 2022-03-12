Вице-премьер Крыма Мурадов: США планировали открыть биолабораторию в Симферополе
На бывшей советской противочумной станции в республике ранее были найдены подготовленные к отправке за рубеж материалы, а также документы, раскрывающие планы по созданию лаборатории.
Во время нахождения Крыма в составе Украины Соединённые Штаты Америки планировали открыть в Симферополе биолабораторию. Об этом заявил постоянный представитель республики при президенте РФ, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов.
"Биологическое оружие годами разрабатывалось в секретных лабораториях Пентагона на территории Украины. Крымчанам эта тема известна, поскольку на полуострове США планировали создать такую же лабораторию, и только воссоединение Крыма с Российской Федерацией в марте 2014 года помешало реализации замыслов по созданию патогенов в Крыму", — рассказал Мурадов в беседе с РИА "Новости".
Вице-премьер заявил, что на бывшей советской противочумной станции в Симферополе были найдены подготовленные к отправке за рубеж 104 пула эктопаразитов, 46 образцов внутренних органов грызунов и 105 образцов сыворотки крови людей, а также материалы, раскрывающие планы создания лаборатории.
"Нынешние украинские "находки" только подтверждают выводы российского руководства о том, что Украина превращалась в плацдарм для потенциальной агрессии против нашей страны, в том числе и с помощью ведения "скрытой биологической войны", — резюмировал постпред.
Напомним, что Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы и сибирской язвы производились, в частности, во львовской биолаборатории. После этого Китай призвал США раскрыть данные о биолабораториях на Украине. В Пекине подчеркнули необходимость обеспечения безопасности этих исследовательских центров для сохранения здоровья жителей Незалежной и соседних регионов. Позже Россия запросила заседание Совбеза ООН по биологическим программам на Украине.