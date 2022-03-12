Во время нахождения Крыма в составе Украины Соединённые Штаты Америки планировали открыть в Симферополе биолабораторию. Об этом заявил постоянный представитель республики при президенте РФ, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов.

"Биологическое оружие годами разрабатывалось в секретных лабораториях Пентагона на территории Украины. Крымчанам эта тема известна, поскольку на полуострове США планировали создать такую же лабораторию, и только воссоединение Крыма с Российской Федерацией в марте 2014 года помешало реализации замыслов по созданию патогенов в Крыму", — рассказал Мурадов в беседе с РИА "Новости".

Вице-премьер заявил, что на бывшей советской противочумной станции в Симферополе были найдены подготовленные к отправке за рубеж 104 пула эктопаразитов, 46 образцов внутренних органов грызунов и 105 образцов сыворотки крови людей, а также материалы, раскрывающие планы создания лаборатории.