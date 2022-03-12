Сенатор Косачёв обвинил США в подготовке к госперевороту в ДНР и ЛНР
Он отметил, что, когда в республиках восемь лет шли боевые действия, Вашингтон не видел необходимости в реализации каких-либо "гуманитарных проектов".
Вашингтон сделал исключение из санкций, разрешив неправительственным организациям совершать сделки по поддержке гуманитарных проектов и развитию демократии в республиках Донбасса, чтобы совершить очередной госпереворот, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.
В своём телеграм-канале он уточнил, сославшись на данные американского Минфина, что правительство США намерено разрешить "определённые действия", которые направлены на гуманитарную поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В частности, к таким действиям относятся проекты, касающиеся базовых нужд, образования и демократии. Косачёв заметил, что на протяжении восьми лет, когда в Донбассе шли боевые действия и когда "Киев начал расстреливать там три с половиной миллиона своих граждан", Вашингтон не видел необходимости в принятии подобных мер.
"Что значит нынешний разворот? Сострадание к людям вдруг проснулось? Да нет, ровно наоборот: Вашингтон приступил к подготовке очередных госпереворотов, на этот раз в независимых ДНР и ЛНР. Других "гуманитарных проектов" у США для вас нет. "Определённые действия" на марше", — уверен сенатор.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.
Facebook / Константин Косачёв