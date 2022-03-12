Сенатор Косачёв обвинил США в подготовке к госперевороту в ДНР и ЛНР

В своём телеграм-канале он уточнил, сославшись на данные американского Минфина, что правительство США намерено разрешить "определённые действия", которые направлены на гуманитарную поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В частности, к таким действиям относятся проекты, касающиеся базовых нужд, образования и демократии. Косачёв заметил, что на протяжении восьми лет, когда в Донбассе шли боевые действия и когда "Киев начал расстреливать там три с половиной миллиона своих граждан", Вашингтон не видел необходимости в принятии подобных мер.