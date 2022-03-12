В Минздраве США заявили о потенциальных угрозах кибератак со стороны России

Министерство здравоохранения и социальных служб США опубликовало отчёт о вероятных угрозах в киберпространстве, связанных с ситуацией на Украине. В ведомстве считают, что особую опасность для американского сектора здравоохранения могут представлять хакеры и организации, связанные с "российскими и белорусскими властями". Об этом сообщает RT.

Специалисты министерства заявили, что потенциальную угрозу сфере здравоохранения США также могут представлять киберпреступники, находящиеся на территории России и соседних стран.

"Считается, что поддерживаемые российским государством субъекты стоят за наиболее сложными кибератаками, о которых сообщалось публично. Конкретнее известно, что для достижения своих геополитических целей они нацеливаются на критически значимую инфраструктуру противника", — сообщили в ведомстве и добавили, что Россия является одной из сильнейших кибердержав мира уже несколько десятилетий.

Отметим, что на момент публикации отчёта конкретные киберугрозы отсутствовали, однако американские эксперты убеждены, что в случае кибератак два вида программного обеспечения могут оказать влияние на сферу здравоохранения Штатов. Это HermeticWiper и WhisperGate.