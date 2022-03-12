Антонов: Заявления США о химическом оружии являются попыткой демонизировать РФ
По словам посла России, пресс-секретарь Госдепа Прайс не удосужился привести ни одного доказательства своих утверждений.
Безосновательные обвинения Штатов в том, что Россия якобы может применить на территории Украины химическое оружие, являются попытками демонизировать РФ. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов в ответ на высказывание пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса.
"Грош цена подобным обвинениям. Американский чиновник, как всегда, не удосужился привести ни одного доказательства. Это очередная попытка демонизировать нашу страну", — процитировал Антонова телеграм-канал российской дипмиссии.
По словам дипломата, Россия уже предупредила ОЗХО и Совбез ООН о возможных химпровокациях на Украине. В соответствующих документах описаны сценарии возможного использования токсичных химикатов украинскими радикалами, отметил Антонов. При этом он подчеркнул, что Россия, в отличие от США, ещё несколько лет назад ликвидировала все имеющиеся запасы боевых отравляющих веществ, что было документально подтверждено независимыми международными организациями.
Напомним, что Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы и сибирской язвы производились, в частности, во львовской биолаборатории. После этого Китай призвал США раскрыть данные о биолабораториях на Украине. В Пекине подчеркнули необходимость обеспечения безопасности этих исследовательских центров для сохранения здоровья жителей Незалежной и соседних регионов. Позже Россия запросила заседание Совбеза ООН по биологическим программам на Украине.
ТАСС / Шарифулин Валерий