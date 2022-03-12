Авиакомпания Qazaq Air сообщила о приостановке полётов в Россию

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air объявила о приостановке полётов в Россию в связи с отсутствием страхового покрытия на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"Авиакомпания Qazaq Air получила уведомление от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия на территории России и в её воздушном пространстве. Ввиду данной ситуации авиакомпания не в состоянии выполнять авиаперелёты в Россию до решения вопроса о страховом покрытии над территорией России", — сказано в сообщении.

Представители авиакомпании добавили, что в связи с этим запланированный на 12 марта рейс в Новосибирск будет отменён. Пассажиры отменённых рейсов могут обращаться по месту приобретения билетов для полного возврата денежных средств.