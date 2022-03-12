Авиакомпания Qazaq Air сообщила о приостановке полётов в Россию
Такое решение перевозчик объяснил невозможностью страхового покрытия соответствующих коммерческих рейсов, равно как и тех, что проходят над территорией РФ.
Казахстанская авиакомпания Qazaq Air объявила о приостановке полётов в Россию в связи с отсутствием страхового покрытия на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
"Авиакомпания Qazaq Air получила уведомление от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия на территории России и в её воздушном пространстве. Ввиду данной ситуации авиакомпания не в состоянии выполнять авиаперелёты в Россию до решения вопроса о страховом покрытии над территорией России", — сказано в сообщении.
Представители авиакомпании добавили, что в связи с этим запланированный на 12 марта рейс в Новосибирск будет отменён. Пассажиры отменённых рейсов могут обращаться по месту приобретения билетов для полного возврата денежных средств.
Ранее другая казахстанская авиакомпания — Air Astana — также сообщила, что приостанавливает полёты в Россию и над её территорией из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из РФ и в неё. В то же время ещё один казахстанский перевозчик — SCAT — сообщил, что планирует увеличить количество рейсов в Россию и запустить новые маршруты в этом направлении.
Лайф напоминает, что в ночь на 28 февраля в силу вступило решение Евросоюза о полном закрытии неба для российских воздушных судов. Аналогичное решение приняли США, Канада, Швейцария и ещё несколько государств. Россия приняла ответные меры, сначала закрыв небо для 36 стран, а затем ещё для одной — Швейцарии. Поводом для санкций и прочих ограничений в отношении РФ стала российская "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля.
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ТАСС / Гавриил Григоров