В Воронеже два человека погибли в результате взрыва газа в многоэтажке

Спасательные работы на месте взрыва газа в Воронеже. Видео © Пресс-служба Управления МЧС России по Воронежской области

Взрыв газа произошёл в девятиэтажном жилом доме в Воронеже. В результате ЧП двое человек погибли, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС России.

Сообщение об инциденте поступило на пульт спасательной службы в 03:31 мск. Отмечается, что газовоздушная смесь взорвалась в доме № 88 по улице Хользунова. После взрыва начался пожар.

"Из дома эвакуировано 113 человек, из них 27 человек в масках спасаемого. Предварительно, двое погибших в квартире, где произошло обрушение", — говорится в сообщении УМЧС.

По предварительным данным, из-за взрыва газа между третьим и четвёртым этажами обрушились межэтажные перекрытия, горение наблюдалось на площади в 120 квадратных метров. В пять утра огонь был потушен.