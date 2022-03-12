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12 марта, 03:48

В Воронеже два человека погибли в результате взрыва газа в многоэтажке

Сообщается, что между этажами обрушились перекрытия. Из дома эвакуировали больше ста человек.

Спасательные работы на месте взрыва газа в Воронеже. Видео © Пресс-служба Управления МЧС России по Воронежской области

Взрыв газа произошёл в девятиэтажном жилом доме в Воронеже. В результате ЧП двое человек погибли, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС России.

Сообщение об инциденте поступило на пульт спасательной службы в 03:31 мск. Отмечается, что газовоздушная смесь взорвалась в доме № 88 по улице Хользунова. После взрыва начался пожар.

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"Из дома эвакуировано 113 человек, из них 27 человек в масках спасаемого. Предварительно, двое погибших в квартире, где произошло обрушение", — говорится в сообщении УМЧС.

По предварительным данным, из-за взрыва газа между третьим и четвёртым этажами обрушились межэтажные перекрытия, горение наблюдалось на площади в 120 квадратных метров. В пять утра огонь был потушен.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве в результате взрыва газа пострадал 29-летний мужчина.

Обложка ©

Пресс-служба Управления МЧС России по Воронежской области

Максим Плетнёв

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