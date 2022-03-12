TAC: Зарубежные авантюры стали причиной "катастрофического провала" США в области вооружения

России удалось создать стратегическое оружие, превосходящее американский арсенал, что является "катастрофическим провалом" американских властей, которые неразумно тратят средства на зарубежные авантюры. Такое заявление сделал журналист Дэвид Голдман в статье для издания The American Conservative.

По мнению журналиста, к новому российскому стратегическому вооружению относятся гиперзвуковые системы наземного и подводного пуска с ядерными ракетами, а также "лучшие в мире" зенитно-ракетные комплексы С-500. При этом современное китайское вооружение в обычном оснащении также может преодолевать ПВО американских авианосцев.

"Могу предположить, что если сейчас Россия и Китай ещё не обладают стратегическим превосходством, то при сохранении нынешней траектории их движения они добьются его всего через несколько лет", — утверждает Голдман.

Автор публикации задаётся вопросами, в чём состоит национальный интерес Америки, когда она занимается расширением НАТО и могло ли принятие Украины в Североатлантический альянс оказаться попыткой США обойти российскую систему ПРО нового поколения. По словам публициста, возникает впечатление, что технические преимущества на сегодняшний день скорее у России и Китая, которые "полны решимости их расширять". А факт отставания США — это катастрофический провал американской элиты из обеих партий.

По мнению Голдмана, американские власти упорствуют в своих заблуждениях и выступают за расширение НАТО для того, чтобы компенсировать усиливающуюся стратегическую слабость США. Журналист подчеркнул, что попытки задним числом свести на нет прежние просчёты грозят спровоцировать войну, которую Штаты могут проиграть. Помимо этого возникает риск ядерной войны, в которой не может быть победителей.