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12 марта, 02:58

В ЕЦБ предупредили о последствиях остановки поставок газа из России

По прогнозу банка, любые перебои с импортом энергоносителей, связанные с конфликтом на Украине, будут носить временный характер.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прогнозирует, что любые перебои поставок энергоносителей на фоне конфликта на Украине будут лишь временными. Об этом говорится в экономическом прогнозе регулятора по еврозоне.

"Наши базовые прогнозы исходят из того, что любые перебои с поставками энергоносителей, связанные с конфликтом, будут носить временный характер и не окажут существенного длительного влияния на экономическую активность в зоне евро", — говорится в сообщении.

Как уточняется, ожидаемый уровень активности в зоне евро стал непредсказуемым и в большей мере зависимым от ситуации на Украине.

Боррель: ЕС не будет вслед за США запрещать импорт нефти и газа из России

Боррель: ЕС не будет вслед за США запрещать импорт нефти и газа из России

Ранее президент США Джо Байден заявил, что власти страны вводят запрет на импорт нефти и газа из России. Он отметил, что с пониманием относится к тому факту, что в Европе не смогут последовать их примеру. Вместе с тем лидер США признал, что обсуждает со странами ЕС их отказ от газа и нефти из РФ.

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ТАСС / dpa

Юлия Коновалова

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