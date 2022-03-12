В ЕЦБ предупредили о последствиях остановки поставок газа из России
По прогнозу банка, любые перебои с импортом энергоносителей, связанные с конфликтом на Украине, будут носить временный характер.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прогнозирует, что любые перебои поставок энергоносителей на фоне конфликта на Украине будут лишь временными. Об этом говорится в экономическом прогнозе регулятора по еврозоне.
"Наши базовые прогнозы исходят из того, что любые перебои с поставками энергоносителей, связанные с конфликтом, будут носить временный характер и не окажут существенного длительного влияния на экономическую активность в зоне евро", — говорится в сообщении.
Как уточняется, ожидаемый уровень активности в зоне евро стал непредсказуемым и в большей мере зависимым от ситуации на Украине.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что власти страны вводят запрет на импорт нефти и газа из России. Он отметил, что с пониманием относится к тому факту, что в Европе не смогут последовать их примеру. Вместе с тем лидер США признал, что обсуждает со странами ЕС их отказ от газа и нефти из РФ.
ТАСС / dpa