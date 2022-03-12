В ЕЦБ предупредили о последствиях остановки поставок газа из России

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прогнозирует, что любые перебои поставок энергоносителей на фоне конфликта на Украине будут лишь временными. Об этом говорится в экономическом прогнозе регулятора по еврозоне.

"Наши базовые прогнозы исходят из того, что любые перебои с поставками энергоносителей, связанные с конфликтом, будут носить временный характер и не окажут существенного длительного влияния на экономическую активность в зоне евро", — говорится в сообщении.