Colgate-Palmolive ограничила поставку продукции в Россию
Как заявил глава компании Уоллас, продолжатся поставки только товаров повседневного использования, необходимых для здоровья и гигиены.
Американская компания Colgate-Palmolive останавливает финансирование рекламы в России, а продаваться на территории страны будут лишь товары, важные для здоровья и повседневной гигиены. Об этом заявил глава компании Ноэль Уоллас.
"Мы приостановили импорт и продажу всех продуктов, кроме продуктов повседневного использования, важных для здоровья и гигиены. Мы прекратили все капитальные инвестиции и рекламную активность", — говорится в сообщении.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Кроме того, PepsiCo решила приостановить продажу напитков, а Starbucks сообщил о приостановке работы в РФ.
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ТАСС / Сергей Савостьянов