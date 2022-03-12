Экс-конгрессмен Габбард раскритиковала власти США за враньё о биолабораториях на Украине

Тулси Габбард призвала закрыть американские биолаборатории по всему миру. Видео © Отрывок из эфира телеканала Fox News

Бывший член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард раскритиковала власти страны за сокрытие факта наличия биолабораторий на территории Украины, а также за отсутствие мер по их ликвидации. В интервью телеканалу Fox News она заявила, что лаборатории, разрабатывающие биооружие, должны быть закрыты не только в Незалежной, но и по всему миру.

Перед этим замгоссекретаря США Виктория Нуланд подтвердила наличие лабораторий на Украине, заявив об опасениях США потерять данные из них. Таким образом, дипломат фактически официально подтвердила наличие там исследовательских биологических объектов США.

"Меня это крайне беспокоит. Точно так же это должно беспокоить каждого американца и каждого человека в мире. Серьёзность ситуации действительно невозможно переоценить. Прежде всего, она (Виктория Нуланд. — Прим. Лайфа) не сказала нет, когда [сенатор США] Марко Рубио спросил её, есть ли на Украине биологическое или химическое оружие", — сказала Габбард.

По её мнению, наличие биолабораторий США на Украине — это "явное нарушение конвенции о биологическом оружии". Её также возмутило то, что власти США изо всех сил пытались сохранить это в тайне, но, когда правда вскрылась, вместо заявлений о чрезвычайной ситуации, которую необходимо решать, они стали перекладывать вину.