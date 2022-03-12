Замгенсека ООН Накамицу предложила механизм проверки биолабораторий на Украине
Представитель организации назвала статьи КБТО для разрешения вопросов биологических программ на территории Незалежной.
Заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу из-за заявлений России об обнаружении военных биологических программ на Украине посоветовала задействовать статьи 5 и 6 Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).
Накамицу отметила, что в КБТО не предусмотрен многосторонний механизм проверки, который мог бы контролироваться независимой организацией, поэтому контроль исполнения обязательств в рамках документа ложится на плечи стран-участниц. Тем не менее, несмотря на недостаток международного режима проверки, КБТО содержит ряд мер, которые государства-участницы могут использовать. Речь идёт о статьях 5 и 6, в которых предусмотрено консультирование и сотрудничество стран-участниц друг с другом в решении любых вопросов. Также один участник имеет право подать жалобу в Совбез ООН, если другой нарушает обязательства.
"В случае согласия Совета Безопасности может быть инициировано расследование на основе полученной жалобы", — пояснила Накамицу.
Представитель ООН призвала страны – члены КБТО обратить внимание на возможность использования имеющихся процедур для консультаций и сотрудничества с целью разрешения этих вопросов.
Напомним, что Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы и сибирской язвы производились, в частности, во львовской биолаборатории. После этого Китай призвал США раскрыть данные о биолабораториях на Украине. В Пекине подчеркнули необходимость обеспечения безопасности этих исследовательских центров для сохранения здоровья жителей Незалежной и соседних регионов. Позже Россия запросила заседание Совбеза ООН по биологическим программам на Украине.
ТАСС / Пётр Ковалёв