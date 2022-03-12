Замгенсека ООН Накамицу предложила механизм проверки биолабораторий на Украине

Накамицу отметила, что в КБТО не предусмотрен многосторонний механизм проверки, который мог бы контролироваться независимой организацией, поэтому контроль исполнения обязательств в рамках документа ложится на плечи стран-участниц. Тем не менее, несмотря на недостаток международного режима проверки, КБТО содержит ряд мер, которые государства-участницы могут использовать. Речь идёт о статьях 5 и 6, в которых предусмотрено консультирование и сотрудничество стран-участниц друг с другом в решении любых вопросов. Также один участник имеет право подать жалобу в Совбез ООН, если другой нарушает обязательства.