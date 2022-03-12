Названа причина взрыва в многоэтажке в Воронеже, где погибло два человека

Взрыв газа в воронежской многоэтажке на улице Хользунова произошёл по бытовой причине. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев в своём телеграм-канале. Он отметил, что мэрия города сейчас делает всё необходимое для жителей дома: организованы пункты временного содержания, обеспечено питание. Губернатор надеется, что скоро люди смогут вернуться к привычной жизни.

"Профильные службы сейчас называют бытовую причину трагедии. Уверен, и власти, и правоохранители сегодня принимают настолько исчерпывающие меры безопасности, что всем жителям региона остаётся только сохранять спокойствие и сосредоточиться на повседневных делах", — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС уже устранили последствия взрыва. По словам мэра Воронежа Вадима Кстенина, все жильцы многоэтажки, которым негде разместиться, из пункта временного содержания будут переселены в гостиницы с трёхразовым питанием. Сейчас в подъезде, где произошла авария, перекрыто водоснабжение и отопление. После того как эксперты оценят ситуацию, специалисты приступят к ликвидации аварии, сообщил мэр.