В Туркмении началось голосование на внеочередных президентских выборах
На пост президента республики выдвинули свою кандидатуру девять человек, в том числе и сын действующего главы государства.
В Туркменистане начали работу участки для голосования на внеочередных президентских выборах. Об этом сообщает ЦИК республики.
Сообщается, что на пост президента республики претендуют девять кандидатов. Среди них в том числе и сын действующего президента, представитель от правящей Демократической партии Туркменистана Сердар Бердымухамедов, ныне занимающий пост заместителя председателя кабинета министров страны. По данным ЦИК, за первые два часа явка на выборах составила 25%.
Ранее Лайф сообщал, что ЦИК Туркмении начала подготовку к внеочередным выборам президента страны. Согласно закону, следующие выборы должны были состояться в 2024 году. Предыдущее голосование прошло в 2017-м. Действующий президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что нужно "дать дорогу" молодым руководителям. Также 64-летний глава государства отметил, что принял "непростое решение о себе", которое он хочет обсудить. Должность президента Бердымухамедов занимает с 2007 года.
ТАСС / Егор Алеев