В Туркмении началось голосование на внеочередных президентских выборах

В Туркменистане начали работу участки для голосования на внеочередных президентских выборах. Об этом сообщает ЦИК республики.

Сообщается, что на пост президента республики претендуют девять кандидатов. Среди них в том числе и сын действующего президента, представитель от правящей Демократической партии Туркменистана Сердар Бердымухамедов, ныне занимающий пост заместителя председателя кабинета министров страны. По данным ЦИК, за первые два часа явка на выборах составила 25%.