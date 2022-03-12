Минобороны РФ показало видео уничтожения вертолётами Ка-52 бронетехники ВСУ
В ведомстве уточнили, что для ликвидации объектов российские военные применили управляемые и неуправляемые авиационные ракеты.
Вертолёты Ка-52 ВКС России уничтожили бронетехнику и колонну автомобильной техники ВСУ. Видео © Минобороны РФ
Министерство обороны РФ показало видео уничтожения бронетехники Вооружённых сил Украины ударными российскими вертолётами Ка-52 в ходе "Операции Z".
"Ударные вертолёты Ка-52 ВКС России уничтожили бронетехнику и колонну автомобильной техники ВСУ, нанесение авиационных ударов выполнялось парами с малых и предельно малых высот, для уничтожения объектов ВСУ применялись управляемые и неуправляемые авиационные ракеты", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
В Минобороны отметили, что армейская авиация России в ходе спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн и уничтожению бронетехники. Кроме того, пилоты доставляют десант, военные грузы, а также осуществляют авиационную поддержку подразделений.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Ранее Лайф сообщал, что ВС РФ за время "Операции Z" уничтожили 2911 военных объектов Украины. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, среди них 97 самолётов, 141 зенитный ракетный комплекс ПВО, 986 танков и других боевых бронированных машин. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
Минобороны России