Минобороны РФ показало видео уничтожения вертолётами Ка-52 бронетехники ВСУ

В ведомстве уточнили, что для ликвидации объектов российские военные применили управляемые и неуправляемые авиационные ракеты.

Вертолёты Ка-52 ВКС России уничтожили бронетехнику и колонну автомобильной техники ВСУ. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны РФ показало видео уничтожения бронетехники Вооружённых сил Украины ударными российскими вертолётами Ка-52 в ходе "Операции Z".

"Ударные вертолёты Ка-52 ВКС России уничтожили бронетехнику и колонну автомобильной техники ВСУ, нанесение авиационных ударов выполнялось парами с малых и предельно малых высот, для уничтожения объектов ВСУ применялись управляемые и неуправляемые авиационные ракеты", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны отметили, что армейская авиация России в ходе спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн и уничтожению бронетехники. Кроме того, пилоты доставляют десант, военные грузы, а также осуществляют авиационную поддержку подразделений.