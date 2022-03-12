МЧС ДНР: Полное разминирование в Донбассе может занять десятки лет
Сапёры обследовали уже более 60 гектаров освобождённых территорий, на которых обнаружили около полутора тысяч взрывоопасных предметов.
Процесс разминирования населённых пунктов, переходящих под контроль ДНР, осложняется плотностью расположения взрывных устройств и значительным количеством неразорвавшихся боеприпасов. На разминирование может уйти несколько десятков лет, сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики.
"Учитывая площадь освобождаемых территорий, плотность минирования и количество неразорвавшихся снарядов, для разминирования понадобится немало времени. Возможно, даже несколько десятков лет", — сообщили в министерстве.
С 2 марта сапёры МЧС обследовали более 60 гектаров освобождённых территорий, на которых обнаружили около полутора тысяч взрывоопасных предметов.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.