МЧС ДНР: Полное разминирование в Донбассе может занять десятки лет

Сапёры обследовали уже более 60 гектаров освобождённых территорий, на которых обнаружили около полутора тысяч взрывоопасных предметов.

Процесс разминирования населённых пунктов, переходящих под контроль ДНР, осложняется плотностью расположения взрывных устройств и значительным количеством неразорвавшихся боеприпасов. На разминирование может уйти несколько десятков лет, сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики.

"Учитывая площадь освобождаемых территорий, плотность минирования и количество неразорвавшихся снарядов, для разминирования понадобится немало времени. Возможно, даже несколько десятков лет", — сообщили в министерстве.