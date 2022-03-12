Голикова призвала действовать на опережение для сохранения рабочих мест россиян

Правительство России должно следить за ситуацией на рынке труда и своевременно реагировать на изменения, чтобы сохранить в стране количество рабочих мест и поддержать занятость населения. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы по реагированию на ситуацию, складывающуюся на рынке труда.

"Мы должны работать на опережение, оценивать текущую ситуацию на рынке труда, своевременно реагировать, чтобы сохранить рабочие места и поддержать занятость наших граждан", — сказала вице-премьер, отметив, что соответствующие изменения в законодательство уже разрабатываются.

Голикова отметила, что готовящиеся нововведения позволят максимально оперативно реагировать на изменения на рынке труда.