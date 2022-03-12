ВС России вывели из строя главный центр радиоразведки ВСУ в Броварах
Также уничтожено 123 БПЛА, 1127 танков и других боевых бронированных машин, 423 орудия полевой артиллерии и миномёта.
Вооружённые силы РФ вывели из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины с начала специальной операции по защите Донбасса. Об этом сообщил на ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего за время операции выведен из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины. Уничтожено 123 БПЛА, 1127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномёта, 934 единицы специальной военной автомобильной техники", — уточнил Конашенков.
Кроме того, утром 12 марта ударом высокоточного оружия были выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Ранее Лайф сообщал, что ВС РФ за время "Операции Z" уничтожили 2911 военных объектов Украины. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, среди них 97 самолётов, 141 зенитный ракетный комплекс ПВО, 986 танков и других боевых бронированных машин. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
Минобороны России