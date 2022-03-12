ВС России вывели из строя главный центр радиоразведки ВСУ в Броварах

Также уничтожено 123 БПЛА, 1127 танков и других боевых бронированных машин, 423 орудия полевой артиллерии и миномёта.

Вооружённые силы РФ вывели из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины с начала специальной операции по защите Донбасса. Об этом сообщил на ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Всего за время операции выведен из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины. Уничтожено 123 БПЛА, 1127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномёта, 934 единицы специальной военной автомобильной техники", — уточнил Конашенков.

Кроме того, утром 12 марта ударом высокоточного оружия были выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах.