Минобороны РФ показало видео с рейдом разведчиков спецназа под Черниговом

На кадрах видно передвижение российских войск, а в одном из населённых пунктов военнослужащие отдали свои сухие пайки местным жителям.

Войска разведки в ходе рейдовых действий вычисляют диверсионные группы украинских националистов и маршруты передвижения подразделений ВСУ. На кадрах видно передвижение войск, кроме того, в одном из населённых пунктов разведчики отдают свои сухие пайки местным жителям.