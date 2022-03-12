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Регион
Опубликовано 12 марта 2022, 07:34
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Минобороны РФ показало видео с рейдом разведчиков спецназа под Черниговом

На кадрах видно передвижение российских войск, а в одном из населённых пунктов военнослужащие отдали свои сухие пайки местным жителям.

Обзор рейдовых действий спецназа в Черниговской области. Видео © Минобороны

Министерство обороны РФ распространило видео по проведению разведывательных рейдовых подразделений специального назначения в Черниговской области.

Войска разведки в ходе рейдовых действий вычисляют диверсионные группы украинских националистов и маршруты передвижения подразделений ВСУ. На кадрах видно передвижение войск, кроме того, в одном из населённых пунктов разведчики отдают свои сухие пайки местным жителям.

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Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.

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Минобороны

Виктория Дитрих
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