Минобороны РФ показало видео с рейдом разведчиков спецназа под Черниговом

Войска разведки в ходе рейдовых действий вычисляют диверсионные группы украинских националистов и маршруты передвижения подразделений ВСУ. На кадрах видно передвижение войск, кроме того, в одном из населённых пунктов разведчики отдают свои сухие пайки местным жителям.