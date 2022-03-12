Минобороны показало карту перешедших под контроль России и ДНР территорий на 12 марта
Карта районов Украины, перешедших под контроль Вооружённых сил РФ и Народной милиции ДНР. Фото © Минобороны
Так, ВС РФ вышли к населённым пунктам Новодонецкое, Новомайорское и Павловка, продолжается наступление на широком фронте смежными флангами.
Министерство обороны РФ показало карту районов Украины, перешедших под контроль Вооружённых сил РФ и Народной милиции ДНР на 12 марта.
Подразделения Народной милиции ДНР при огневой поддержке Российских вооружённых сил продолжили наступательные действия, взяли под контроль населённые пункты Валериановка, Зелёный Гай и блокировали Новоандреевку с юга и востока. В свою очередь, ВС РФ вышли к населённым пунктам Новодонецкое, Новомайорское и Павловка, продолжается наступление на широком фронте смежными флангами.
Кроме того, группировка войск Народной милиции ЛНР продолжила наступательные действия, взяла под контроль населённые пункты Суровцевка, Щедрищево, Житловка, блокировала Рубежное.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Ранее Лайф сообщал, что ВС РФ за время "Операции Z" уничтожили 2911 военных объектов Украины. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, среди них 97 самолётов, 141 зенитный ракетный комплекс ПВО, 986 танков и других боевых бронированных машин. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.