Минобороны показало карту перешедших под контроль России и ДНР территорий на 12 марта

Так, ВС РФ вышли к населённым пунктам Новодонецкое, Новомайорское и Павловка, продолжается наступление на широком фронте смежными флангами.

Министерство обороны РФ показало карту районов Украины, перешедших под контроль Вооружённых сил РФ и Народной милиции ДНР на 12 марта.

Подразделения Народной милиции ДНР при огневой поддержке Российских вооружённых сил продолжили наступательные действия, взяли под контроль населённые пункты Валериановка, Зелёный Гай и блокировали Новоандреевку с юга и востока. В свою очередь, ВС РФ вышли к населённым пунктам Новодонецкое, Новомайорское и Павловка, продолжается наступление на широком фронте смежными флангами.

Кроме того, группировка войск Народной милиции ЛНР продолжила наступательные действия, взяла под контроль населённые пункты Суровцевка, Щедрищево, Житловка, блокировала Рубежное.