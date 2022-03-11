Меры приняты: Когда заблокируют Instagram и Whatsapp Работу популярных соцсетей и мессенджеров могут заблокировать в ближайшее время из-за снятия компанией Meta Platforms запрета на призывы к насилию против российских военных. 11 марта, 17:52 173445 173445 Обложка © Shutterstock

11 марта холдинговая компания Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp, признала, что временно разрешила своим пользователям призывы к насилию против российских военных.

Блокировка Instagram 14 марта

Всё началось с того, что пресс-секретарь компании Meta Энди Стоун сообщил, что руководством компании принято решение "отпустить поводья" негативных тенденций. В интервью каналу CNN он откровенно расписался в политике двойных стандартов: "Мы временно сделали скидку на формы политического выражения, которые обычно нарушают наши правила".

Российская сторона незамедлительно отреагировала на это и заявила, что, если информация подтвердится, а Meta по-прежнему будет придерживаться политики невмешательства и потворствовать экстремистским настроениям пользователей, будут приняты самые решительные меры и в ближайшее время Роскомнадзор заблокирует все сервисы и мессенджеры, где поощряются антироссийские настроения. Отмечается, что указанные действия содержат признаки преступлений, предусмотренных статьями 280, 205.1 УК РФ, а именно публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и содействие террористической деятельности.

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Заместитель председателя Комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Сергей Боярский сообщил, что у Роскомнадзора есть необходимый инструментарий реакций на подобные противоправные действия. Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян, а технически доступ может быть ограничен 14 марта.



Facebook заблокировали, Instagram на очереди

В Роскомнадзоре уже высказались о судьбе соцсети Facebook на территории России. С октября 2020 года там было зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ. А после начала спецоперации России на Украине был ограничен доступ к аккаунтам канала "Звезда", РИА "Новости", Sputnik, RT, "Лента.ру" и других российских медиа. Ведомство направило руководству компании Meta запрос с требованием снять ограничения с российских СМИ, но получило отказ, при этом один из вице-президентов компании — Ник Клегг — назвал действия своей компании "независимым фактчекингом".

Фото © Flickr / Stock Catalog

Вслед за этим последовало замедление Роскомнадзором трафика Facebook на территории РФ, а 4 марта — полная блокировка. Вице-президент Meta Platforms Ник Клегг отреагировал на это в своём твиттере сообщением в духе: "Миллионы обычных россиян будут отрезаны от достоверной информации". При этом критерии отбора "достоверной информации" по версии Meta/Facebook Клегг пояснять не стал.

Блокировка TikTok

Хоть сервис и не принадлежит компании Meta, его судьба также интересна миллионам пользователей. 4 марта Роскомнадзор направил руководству TikTok письмо с требованием объяснить причины "дискриминации официальных аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей". 6 марта стало известно, что TikTok приостанавливает работу в России из-за новых поправок в российское законодательство, в соответствии с которыми на территории РФ вводится ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооружённых сил РФ. Пресс-служба TikTok сообщила, что компания вынуждена приостановить прямую трансляцию и загрузку нового контента для нашего видеосервиса, при этом служба обмена сообщениями в приложении не будет затронута.

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Блокировка Instagram

Одну из самых популярных соцсетей, которую миллионы пользователей привыкли использовать для демонстрации своего достатка и достижений, также могут заблокировать в ближайшее время. С такой просьбой в Роскомнадзор обратилась Генпрокуратура, которая также потребовала признать Meta экстремистской организацией. Роскомнадзор сообщил, что доступ к соцсети Instargram будет ограничен на территории РФ.

Меры приняты из-за того, что в Instagram распространяются материалы, содержащие призывы к совершению насилия в отношении граждан РФ, в том числе военнослужащих Российской армии. По состоянию на вечер 11 марта Instagram работает, но, скорее всего, в ближайшие часы пользователям придётся искать другие платформы для своих фотографий или пользоваться VPN-сервисами. По поводу средств обхода уже высказался сенатор Андрей Клишас. По его словам, пользователям, которые будут обходить блокировки для подключения к заблокированным сервисам, санкции не грозят.

Блокировка WhatsApp

Многих волнует судьба мессенджера WhatsApp. Его разработал уроженец Украины Ян Кум и продал его холдингу Meta Platforms в 2014 году. Число пользователей в мире давно перевалило за миллиард. Учитывая, что это не соцсеть, а мессенджер, созданный для обмена информацией, ситуация здесь менее однозначная. Зампред Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что окончательного решения по вопросу блокировки WhatsApp пока не принято. Но, учитывая, что он принадлежит Meta, нужно быть ко всему готовым. Чуть позже благодаря госагентствам стало известно, что мессенджера WhatsApp меры против компании Meta не коснутся, потому что это средство общения, а не размещения информации.

Ранее сообщалось, что в мессенджере WhatsApp появятся ограничения по пересылке сообщений в групповые чаты. Это является инициативой компании Meta.

По какому сервису будете скучать? Instagram Facebook Whatsapp Ни по какому

Авторы Евгений Жуков