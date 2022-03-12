Московские модники скупают на рынке дорогие подделки Gucci и Dior после ухода брендов из РФ
Высокий спрос на "реплики" люкса сохраняется даже после значительного поднятия цен. Например, копия очков Ray Ban обойдётся в 8 тысяч, джинсов — 10 тысяч, сумок — 20–35 тысяч.
Рынок на Дубровке. Видео © SHOT
После закрытия многих известных магазинов одежды жители Москвы выстроились в очереди на вещевом рынке на Дубровке за подделками Gucci, Dior, Chanel. Видео с обстановкой опубликовал телеграм-канал SHOT.
Продавцы торговых точек рассказали, что высокий спрос на "реплики" сохраняется даже после значительного поднятия цен. Например, модники покупают копии люксовых очков Ray Ban за 8 тысяч, джинсов — за 10 тысяч, сумок известных брендов — за 20–35 тысяч. Любой брендированный пакетик можно приобрести за 500 рублей. Кроме того, некоторые предприниматели активно скупают фальшивые марки и продают их по цене оригинала.
"Вчера пришла женщина и кричала: "Ой, как всё плохо!" Взяла сумку себе за 28 тысяч. Зачем тогда? Почему плохо, если вы берёте сумку? Тогда бы сэкономили, дождались бы лучших времён и купили бы сумку себе. Плохо, плохо... Живите сегодня и сейчас!" — советует один из продавцов.
Прощаются, но не уходят: Почему крупные западные компании "дали заднюю" и передумали покидать российский рынок
Как рассказывал Лайф, некоторые иностранные бренды уходят из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Кроме того, PepsiCo решила приостановить продажу напитков, а компания Starbucks сообщила о приостановке работы в РФ.
Скриншот кадра из видео © SHOT