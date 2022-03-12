Московские модники скупают на рынке дорогие подделки Gucci и Dior после ухода брендов из РФ

Рынок на Дубровке. Видео © SHOT

После закрытия многих известных магазинов одежды жители Москвы выстроились в очереди на вещевом рынке на Дубровке за подделками Gucci, Dior, Chanel. Видео с обстановкой опубликовал телеграм-канал SHOT.

Продавцы торговых точек рассказали, что высокий спрос на "реплики" сохраняется даже после значительного поднятия цен. Например, модники покупают копии люксовых очков Ray Ban за 8 тысяч, джинсов — за 10 тысяч, сумок известных брендов — за 20–35 тысяч. Любой брендированный пакетик можно приобрести за 500 рублей. Кроме того, некоторые предприниматели активно скупают фальшивые марки и продают их по цене оригинала.