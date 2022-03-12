ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 марта 2022, 07:56

ЛНР: Потери ВСУ за сутки составили 120 человек

Военная техника, в том числе танк, боевая машина пехоты, пулемёты и долговременные огневые точки, была уничтожена.

В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства ЛНР потери Вооружённых сил Украины за прошедшие сутки составили 120 человек. Об этом сообщает Народная милиция Луганской Народной Республики.

"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понёс существенные потери в живой силе и военной технике: 120 человек личного состава, один танк, одна боевая машина пехоты, две единицы автомобильной техники, три единицы ПТРК, три крупнокалиберных пулемёта, три долговременные огневые точки", — сказано в сообщении ведомства.

МЧС ДНР: Полное разминирование в Донбассе может занять десятки лет
МЧС ДНР: Полное разминирование в Донбассе может занять десятки лет

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.

BannerImage

ТАСС / Сергей Мальгавко

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar