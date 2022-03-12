ЛНР: Потери ВСУ за сутки составили 120 человек
Военная техника, в том числе танк, боевая машина пехоты, пулемёты и долговременные огневые точки, была уничтожена.
В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства ЛНР потери Вооружённых сил Украины за прошедшие сутки составили 120 человек. Об этом сообщает Народная милиция Луганской Народной Республики.
"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понёс существенные потери в живой силе и военной технике: 120 человек личного состава, один танк, одна боевая машина пехоты, две единицы автомобильной техники, три единицы ПТРК, три крупнокалиберных пулемёта, три долговременные огневые точки", — сказано в сообщении ведомства.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / Сергей Мальгавко