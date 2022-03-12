ЛНР: Потери ВСУ за сутки составили 120 человек

Военная техника, в том числе танк, боевая машина пехоты, пулемёты и долговременные огневые точки, была уничтожена.

В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства ЛНР потери Вооружённых сил Украины за прошедшие сутки составили 120 человек. Об этом сообщает Народная милиция Луганской Народной Республики.

"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понёс существенные потери в живой силе и военной технике: 120 человек личного состава, один танк, одна боевая машина пехоты, две единицы автомобильной техники, три единицы ПТРК, три крупнокалиберных пулемёта, три долговременные огневые точки", — сказано в сообщении ведомства.