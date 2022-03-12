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Регион
Опубликовано 12 марта 2022, 08:19
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"Роскосмос" потребовал от партнёров по МКС отменить санкции против своих предприятий

Рогозин уверен, что введённые компаньонами ограничения являются незаконными, и показал в качестве доказательства политическую карту мира, составленную американскими астрономами.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация направляет письменные обращения партнёрам по проекту Международной космической станции (МКС) с призывом снять с предприятий компании санкции, которые являются незаконными.

"Роскосмос" направляет письменные обращения партнёрам по МКС руководству Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA), Канадского космического агентства (Canadian Space Agency, CSA) и Европейского космического агентства (European Space Agency, ESA; Agence spatiale europ enne, ASE) с требованием снять с наших предприятий незаконные санкции", — написал Рогозин в своём телеграм-канале.

Кроме того, Рогозин приложил к своему посту политическую карту мира, составленную американскими астрономами. По его словам, карта наглядно демонстрирует, что наименьшую опасность после возможного разрушения 500-тонная Международная космическая станция (VRC) представляет именно России.

Рогозин: "Роскосмос" уже нанёс Западу ущерб в $12 млрд в ответ на санкции
Рогозин: "Роскосмос" уже нанёс Западу ущерб в $12 млрд в ответ на санкции

Ранее Лайф писал, что "Роскосмос" бесплатно выведет на орбиту российские спутники вместо OneWeb. Госкорпорация планирует оказать беспрецедентную поддержку частным космическим компаниям, также предоставив им доступ к новым отечественным разработкам в области космического приборостроения.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Виктория Дитрих
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