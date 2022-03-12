"Роскосмос" потребовал от партнёров по МКС отменить санкции против своих предприятий

Рогозин уверен, что введённые компаньонами ограничения являются незаконными, и показал в качестве доказательства политическую карту мира, составленную американскими астрономами.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация направляет письменные обращения партнёрам по проекту Международной космической станции (МКС) с призывом снять с предприятий компании санкции, которые являются незаконными.

"Роскосмос" направляет письменные обращения партнёрам по МКС — руководству Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA), Канадского космического агентства (Canadian Space Agency, CSA) и Европейского космического агентства (European Space Agency, ESA; Agence spatiale europ enne, ASE) с требованием снять с наших предприятий незаконные санкции", — написал Рогозин в своём телеграм-канале.

Кроме того, Рогозин приложил к своему посту политическую карту мира, составленную американскими астрономами. По его словам, карта наглядно демонстрирует, что наименьшую опасность после возможного разрушения 500-тонная Международная космическая станция (VRC) представляет именно России.