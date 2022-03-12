"Роскосмос" потребовал от партнёров по МКС отменить санкции против своих предприятий
Рогозин уверен, что введённые компаньонами ограничения являются незаконными, и показал в качестве доказательства политическую карту мира, составленную американскими астрономами.
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация направляет письменные обращения партнёрам по проекту Международной космической станции (МКС) с призывом снять с предприятий компании санкции, которые являются незаконными.
"Роскосмос" направляет письменные обращения партнёрам по МКС — руководству Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA), Канадского космического агентства (Canadian Space Agency, CSA) и Европейского космического агентства (European Space Agency, ESA; Agence spatiale europ enne, ASE) с требованием снять с наших предприятий незаконные санкции", — написал Рогозин в своём телеграм-канале.
Кроме того, Рогозин приложил к своему посту политическую карту мира, составленную американскими астрономами. По его словам, карта наглядно демонстрирует, что наименьшую опасность после возможного разрушения 500-тонная Международная космическая станция (VRC) представляет именно России.
Ранее Лайф писал, что "Роскосмос" бесплатно выведет на орбиту российские спутники вместо OneWeb. Госкорпорация планирует оказать беспрецедентную поддержку частным космическим компаниям, также предоставив им доступ к новым отечественным разработкам в области космического приборостроения.
ТАСС / Сергей Карпухин