Вучич заявил, что Сербия не станет вступать в НАТО

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не будет вступать в НАТО, а также назвал агрессией бомбардировки Североатлантического альянса в 1999 году. Об этом он сказал в ходе предвыборного митинга в посёлке Бусие, где живут беженцы из Сербской Краины в Хорватии.

"Наши противники говорят, что мы должны вступить в НАТО. А мой ответ им — мы в НАТО не должны вступать, потому что у нас есть своя армия, которая защищает наши землю и небо. Недалеко отсюда они убили Милицу Ракич (девочка двух с половиной лет, которая погибла при натовских бомбардировках в 1999 году в Батайнице. — Прим. Лайфа). Скоро мы отметим годовщину агрессии и не будем сомневаться и назовём её агрессией, а не интервенцией или кампанией", — заявил Вучич.

Собравшиеся на митинге также зажгли красные, синие и белые дымовые шашки в задних рядах толпы, а сербский лидер отметил под одобрительный гул людей, что "не уверен, сербский это или российский триколор". При этом он добавил, насколько сейчас важно сохранить мир и стабильность.

"О политическом давлении не буду и говорить, знаю, что и вы это ощущаете. Во всём мире сейчас правит истерия, но Сербия никогда не запретит Чайковского", — добавил политик.