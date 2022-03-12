Вучич заявил, что Сербия не станет вступать в НАТО
По его словам, страна не планирует становиться в ряды стран – членов Североатлантического альянса, поскольку у государства есть своя армия, которая защищает "землю и небо".
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не будет вступать в НАТО, а также назвал агрессией бомбардировки Североатлантического альянса в 1999 году. Об этом он сказал в ходе предвыборного митинга в посёлке Бусие, где живут беженцы из Сербской Краины в Хорватии.
"Наши противники говорят, что мы должны вступить в НАТО. А мой ответ им — мы в НАТО не должны вступать, потому что у нас есть своя армия, которая защищает наши землю и небо. Недалеко отсюда они убили Милицу Ракич (девочка двух с половиной лет, которая погибла при натовских бомбардировках в 1999 году в Батайнице. — Прим. Лайфа). Скоро мы отметим годовщину агрессии и не будем сомневаться и назовём её агрессией, а не интервенцией или кампанией", — заявил Вучич.
Собравшиеся на митинге также зажгли красные, синие и белые дымовые шашки в задних рядах толпы, а сербский лидер отметил под одобрительный гул людей, что "не уверен, сербский это или российский триколор". При этом он добавил, насколько сейчас важно сохранить мир и стабильность.
"О политическом давлении не буду и говорить, знаю, что и вы это ощущаете. Во всём мире сейчас правит истерия, но Сербия никогда не запретит Чайковского", — добавил политик.
Ранее Вучич заявлял, что позиция Сербии по отказу от антироссийских санкций остаётся неизменной. При этом он отметил, что кризис из-за военной "Операции Z" драматично отражается и на его стране, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
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